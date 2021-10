유례없는 가을 한파에…난방가전 판매량 ‘급증’

[아시아경제 임춘한 기자] 최근 급작스럽게 찾아온 가을 한파에 난방 가전 판매량이 급증하고 있는 것으로 나타났다.

21일 전자랜드에 따르면 이달 12일부터 18일까지 전기장판(전기·온수매트) 매출은 전년동기대비 68%, 전열기기는 79%, 온풍기는 98% 증가했다.

전자랜드는 공식 온라인몰에 ‘윈터 이즈 커밍’ 이벤트를 오픈하고 보국전자·위닉스·쿠쿠·신일 등 주요제조사의 겨울 가전을 최대 38% 할인된 가격으로 판매한다.

전자랜드 관계자는 “온수매트, 캠핑용 난로 등 다양한 라이프 스타일만큼 많은 종류의 난방가전이 있으니 본격적인 한파가 오기 전 전자랜드 매장에 방문해서 필요한 제품을 살펴보시기 바란다”고 말했다.

가격비교 사이트 에누리 가격비교에서도 난방가전을 준비하는 소비자가 급격히 늘고 있다. 난방가전의 판매수와 매출은 이달 13일부터 19일까지 각각 149%, 278% 급증했다. 특히 온수매트와 전기장판 판매수는 125%, 매출은 233% 상승했다.

에누리 가격비교 관계자는 "올해는 캠핑족들 사이에서 휴대성 좋은 미니 사이즈 히터와 안정성이 높은 팬히터도 고르게 인기를 끌고 있다"며 "에누리 가격비교를 통해 보다 스마트한 난방가전 쇼핑 혜택으로 연일 추워지는 날씨를 따뜻하게 대비하길 바란다"고 말했다.

