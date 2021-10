진중권 "윤석열, '전두환 발언' 치명적…사과 거부하는 것도 문제"

진중권, 尹 전두환 발언에 "경선에 부정적 영향 끼칠 것"

[아시아경제 허미담 기자] 국민의힘 대선 경선 후보인 윤석열 전 검찰총장이 '전두환 옹호' 발언을 사과하지 않는 것을 두고 20일 진중권 전 동양대 교수는 "치명적 결과를 가져올 것"이라고 비판했다.

진 전 교수는 이날 자신의 페이스북에 올린 글에서 "윤석열의 이번 발언은 발언 자체도 문제지만 사과를 거부하는 것이 더 큰 문제"라며 이같이 말했다.

그는 "개인적 고집인지, 보수층에 호소하려는 전략인지 모르겠지만, 이번 발언의 정치적 후과는 그의 다른 실언들과는 차원이 다른 것"이라며 "(국민의힘 대선) 경선에도 아마 부정적인 영향을 끼칠 것"이라고 지적했다.

앞서 윤 전 총장은 지난 19일 부산 해운대갑 당원협의회를 방문해 "전두환 전 대통령이 잘못한 부분이 있지만, 군사 쿠데타와 5·18만 빼면 정치는 잘했다고 말하는 분들이 많다. 호남분들도 그런 이야기를 한다"고 했다.

이어 "왜 (정치를 잘했다고) 그러느냐면 (전문가들에게) 맡겼기 때문이다. 이분은 군에 있으면서 조직 관리를 해봤기 때문에 맡긴 거다"며 "당시 '3저 현상(저금리·저유가·저달러)'이 있었다고 했지만 그렇게 맡겼기 때문에 잘 돌아간 거다"라고 말했다.

논란이 일자 윤 전 총장은 다음날 자신의 페이스북에 글을 올려 "제가 하고자 했던 말은 대통령이 되면 각 분야 전문가 등 인재를 적재적소에 기용해서 제 역량을 발휘하도록 하겠다는 것이었다"며 "대통령이 만기친람 해서 모든 걸 좌지우지하지 않고 각 분야의 뛰어난 인재들이 능력과 기량을 충분히 발휘할 수 있도록 해서 국정을 시스템적으로 운영하겠다는 것"이라고 해명했다.

이어 "전두환 정권 군사독재 시절 김재익 당시 청와대 경제수석이 '경제 대통령' 소리를 들었을 정도로 전문가적 역량을 발휘했던 걸 상기시키며 대통령이 유능한 인재들을 잘 기용해서 그들이 국민을 위해 제 역할을 다하도록 한다는 게 중요하다는 것을 강조했던 것"이라고 했다.

또 그는 "전두환 정권이 독재를 했고 자유민주주의를 억압했던 것은 두말할 필요도 없는 역사적 사실"이라며 "당시 대학생이었던 저는 12.12 모의재판에서 판사 역할을 하면서 당시 신군부 실세 전두환에게 무기징역을 선고했던 사람이다. 저의 역사의식은 그때나 지금이나 변함이 없다"고 덧붙였다. 윤 전 총장은 역사 인식에 대한 비판에는 적극 해명에 나섰으나, 발언에 대한 사과는 하지 않았다.

한편 윤석열 캠프의 김경진 대외협력특보는 이날 CBS라디오 '김현정의 뉴스쇼'에서 '윤 전 총장 본인이 사과할 가능성'을 묻는 질문에 "저희 참모진이 한 번 말씀드려보겠다"고 했다.

