日해상보안청, 동해 대화퇴서 "유사시 北 선박에 무기 사용"

올 6월 휴대형 대공미사일 탑재 北 선박 확인 관련 기자회견

"일본어선 안전 확보 최우선 대응…순시선 배치"

[아시아경제 김수환 기자] 일본 해상보안청이 동해 대화퇴(大和堆·일본명 야마토타이) 어장에서 자국 어선에 위해를 가할 가능성이 있는 북한 선박에 강력하게 대응할 수 있다고 경고했다.

20일 NHK 보도에 따르면 이날 오쿠시마 다카히로 해상보안청 장관은 지난 6월 휴대형 대공미사일이 탑재된 북한 당국 선박이 대화퇴에서 확인된 것과 관련한 기자회견을 열었다.

오쿠시마 장관은 지난 6월 하순 대화퇴 서쪽의 일본 배타적경제수역(EEZ)에서 무기 같은 것을 보유한 선박을 확인했다면서 "일본 어선이 대화퇴 주변에서 조업할 때는 순시선을 주위에 배치하고, 북한 당국 선박 등의 움직임도 감시하고 있다"고 밝혔다.

그러면서 일본 선박이 위해를 당할 수 있는 상황에서는 국제법상 허용되는 범위에서 안전 확보를 첫째로 두고 대응하겠다고 강조했다.

한국 해경에 해당하는 일본 해상보안청 장관의 이런 발언은 유사시에 북한 선박 등을 상대로 무기를 사용할 수 있음을 시사한 것으로 보인다.

동해 중앙부에 위치한 대화퇴는 어족 자원이 풍부해 황금어장으로 불리는 곳이다.

NHK는 해상보안청이 지난 6월 대화퇴 어장에서 북한 당국 선박에 있었던 것으로 확인한 대공미사일은 옛 소련이 개발한 SA-16과 같은 종류로, 사거리가 4.5㎞에 이르는 것으로 보인다고 전했다.

김수환 기자 ksh2054@asiae.co.kr