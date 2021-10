IBK기업은행, 창립 60주년 기념 글로벌 학술 컨퍼런스

윤종원 은행장 “연구결과 토대로 중소기업 경쟁력 지원 강화할 것”

[아시아경제 박선미 기자]IBK기업은행은 창립 60주년을 기념해 한국경제학회와 함께 글로벌 중소기업금융 학술 컨퍼런스를 개최했다고 20일 밝혔다.

‘디지털 시대 : 중소기업금융의 현재와 미래’라는 대주제로 서울 기업은행 본점에서 개최된 이번 행사는 국내외 중소기업금융과 디지털 분야 전문가들이 온오프라인으로 참여했으며 기조연설, 패널토론, 우수 연구논문 발표순으로 진행됐다.

윤종원 기업은행장은 환영사에서 “팬데믹, 디지털, ESG 등 대변혁의 시대에 중소기업 혁신의 방향성과 중소기업금융의 미래 로드맵을 논의하는 뜻깊은 자리”라며, “연구지원 사업의 결과물과 전문가들의 고견을 토대로 중소기업의 경쟁력을 높이기 위한 기업은행의 지원에 반영할 계획”이라고 말했다.

온라인 기조연설을 맡은 세계은행 아이한 코세 국장은 “2021년 한국은 디지털 기술로 세계에서 가장 혁신적인 국가가 됐다”며, “미래의 한국은 과거의 성장 경험과 혁신 기술로 구축된 포용적 금융시스템을 통해 신흥국을 지원할 수 있을 것”이라고 설명했다. ‘중소기업금융의 현재와 미래 : 혁신, 포용, 그리고 지속가능성’을 소주제로 한 연설에서는 라미아 카말-챠오위 경제협력개발기구(OECD) 국장이 “중소기업의 회복탄력성을 근본적으로 향상시키기 위한 혁신적 협력 기구가 필요하다”며 IBK기업은행과 국제기구와의 지속적 협력을 주문했다.

마지막 세션에서는 기업은행이 지난 1월 중소기업 학술논문 공모를 통해 최종 선정한 10개의 연구과제 중 ▲스타트업 투자결정요인 연구 ▲중소기업 투자를 위한 머신러닝 기반 가치 평가 연구 ▲IP금융지원 연구 등 우수논문 3개에 대한 시상 및 발표가 이어졌다.

