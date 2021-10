대한항공, 이웃돕기 '사랑의 쌀' 300포 기증

[아시아경제 이동우 기자] 대한항공 대한항공 003490 | 코스피 증권정보 현재가 30,550 전일대비 200 등락률 -0.65% 거래량 2,252,023 전일가 30,750 2021.10.20 15:30 장중(20분지연) 관련기사 대한항공, 군용 헬기 정비능력 강화…보잉사와 협력대한항공, ADEX 2021 참가…첨단 항공우주기술 선봬델타항공, 3분기 실적 날았지만…"보수적 접근 필요" close 은 20일 강서구청에서 강서지역 이웃을 위한 ‘사랑의 쌀’ 기증 행사를 가졌다고 밝혔다.

회사는 이날 행사에서 코로나19로 인한 후원 감소로 어려움을 겪고 있는 강서구 지역의 이웃들을 위해 10㎏ 쌀 300포를 강서구청에 기증했다. 기증한 쌀은 강서구가 선정한 지역 내 독거노인과 소년소녀가장, 장애인 등 취약계층 300가구에 전달된다.

대한항공의 '사랑의 쌀' 후원 행사는 지난 2004년 시작해 올해로 18년째 이어온 대한항공의 대표적인 사회공헌 활동이다. 지난 2004년부터 현재까지 후원한 쌀은 올해로 89톤에 달한다.

대한항공에는 25개의 사내봉사단에 소속된 4000여명의 직원들이 이웃 사랑을 실천하며 다양한 봉사활동을 펼치고 있다. 지난해 한국기업지배구조원이 매년 상장기업을 대상으로 진행하는 ESG(환경·사회·지배구조) 평가에서 통합 A등급을 받았다.

대한한공은 "앞으로도 지역사회가 필요로하는 다양한 봉사활동 등 기업의 사회적 책임 경영 강화를 통해 ESG 경영을 적극 실천한다는 계획"이라고 말했다.

