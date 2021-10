日 실질 평균임금 30년간 '제자리'…"잃어버린 30년"

[아시아경제 권재희 기자] 최근 30년 동안 한국에선 실질 임금이 거의 2배로 급상승한 반면 일본은 사실상 제자리걸음을 한 것으로 조사됐다.

20일 아사히신문이 경제협력개발기구(OECD)의 2020년 '구매력 평가(물가 수준 고려)' 자료를 인용해 보도한 바에 따르면 일본의 실질 임금은 연 424만엔(1달러=110엔 기준·약 4360만원)으로 35개 OECD 가입국 중 22위인 것으로 나타났다.

1990년과 비교하면 30년 동안 18만엔(4.4%) 오르는 데 그쳤다.

반면 한국에선 30년 동안 실질 임금이 1.9배로 늘어 2015년에 이미 일본을 추월했다.

같은 기간 미국과 영국의 실질 임금은 각각 47.7%, 44.2% 올랐다.

일본에선 1990년대 초 버블 붕괴 이후 '잃어버린 30년'이라고 불릴 정도로 장기간 경기 침체가 이어지고 있다.

국제통화기금(IMF)이 집계하는 명목 국내총생산(GDP)를 보면 최근 30년 동안 중국은 37배로, 미국은 3.5배로, 독일은 2.3배로 성장한데 비해 일본은 1.5배로 늘어나는데 그쳤다.

