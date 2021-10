윤호중 "윤석열, 귀가 썩을 것 같은 최악의 망언"

"25년 정치하면서 이렇게 실언·허언·망언하는 후보는 보다보다 처음"

[아시아경제 오주연 기자, 전진영 기자] 더불어민주당 윤호중 원내대표가 20일 윤석열 전 검찰총장의 전일 전두환 정권 옹호 발언에 대해 "모든 이의 귀가 썩을 것 같은 최악의 망언"이라면서 한껏 수위를 높여 비난했다.

윤 원내대표는 이날 오전 국회에서 열린 최고위원회의에서 "어제 윤 후보가 '전두환씨가 정치는 잘했다, 호남에서도 그렇게 말하는 분들이 꽤 있다'는 희대의 망발을 했다"며 이같이 말했다.

윤 원내대표는 "아직도 호남에는 전두환 총칼에 희생되어 같은 날 제사를 지내는 수많은 가정집들이 있다"며 "이분들 가슴에 대못박고, 그 역사를 부끄러워하는 모든 이의 귀가 썩을 것 같은 최악의 망언"이라고 쏘아붙였다.

그러면서 잦은 말실수로 논란을 일으키는 윤 전 총장의 자질을 비판했다.

윤 원내대표는 "25년 정치를 하면서 이렇게 실언, 허언, 망언을 하루를 빼놓지 않고 늘어놓는 후보는 보다보다 처음"이라며 "더 큰 문제는 망언이 진심에서 나오는 것 같아서 더 심각하다"고 질타했다.

그는 "개인의 야욕을 채우려 조직을 사유화하고, 쿠데타를 일으킨 점, 민주주의 파괴를 서슴지 않은 점에서 놀랄 정도로 전두환과 윤석열은 똑같다"고 꼬집었다.

그러면서 국민의힘에 책임을 물었다. 윤 원내대표는 "이준석 대표는 어디에서 무엇하고 있는가"라며 "윤석열 개인의 일탈이라면 이 대표는 윤 전 총장을 징계해야 하고, 그렇지 않으면 민주주의와 호남을 두 번 다시 입에 담는 일이 있어선 안될 것"이라고 강조했다.

