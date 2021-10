전경련, '2050 탄소중립을 위한 합리적 에너지정책 방향' 세미나 개최

27일 전경련회관 컨퍼런스센터

[아시아경제 김흥순 기자] 2050 탄소중립 정책이 본격적으로 수립·추진되는 가운데 우리 산업과 경제 현실을 고려한 합리적인 에너지정책 방향을 모색하기 위한 논의의 장이 열린다.

전국경제인연합회는 오는 27일 오후 2시 서울 여의도 전경련회관 컨퍼런스센터에서 '2050 탄소중립을 위한 합리적 에너지정책 방향' 세미나를 개최한다고 20일 밝혔다.

박주헌 동덕여대 경제학과 교수(에너지경제연구원장 역임)가 '질서있는 탄소중립 에너지전환'에 대해 주제발표를 하고, 노동석 서울대 원자력정책센터 연구위원은 '탄소중립 시대 전원믹스 구성 방안과 과제'라는 주제로 발표할 예정이다.

종합 토론에서는 조경엽 한국경제연구원 경제연구실장이 좌장을 맡고 이동규 서울시립대 경제학부 교수, 백철우 덕성여대 국제통상학과 교수가 토론자로 참여할 예정이다. 참가신청은 전경련 홈페이지에서 할 수 있다.

