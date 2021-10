[양낙규의 Defence Club]북, SLBM을 발사한 ‘8·24영웅함’은

[아시아경제 양낙규 군사전문기자]북한이 19일 신형 잠수함발사탄도미사일(SLBM)을 ‘8·24영웅함’ 잠수함에서 시험 발사했다고 밝혀 잠수함에 대한 관심이 높아지고 있다.

조선중앙통신은 20일 "조선민주주의인민공화국 국방과학원은 19일 신형 잠수함발사탄도탄 시험발사를 진행했다"며 "국방과학원은 5년 전 첫 잠수함발사전략탄도탄을 성공적으로 발사하여 공화국의 군사적 강세를 시위한 ‘8·24영웅함’에서 또다시 새형의 잠수함발사탄도탄을 성공시킨 자랑과 영광을 안고 당 중앙에 충성의 보고를 드렸다고 했다"고 밝혔다.

전날 북한이 발사한 SLBM은 지난 11일 국방발전전람회에서 공개한 ‘미니 SLBM’으로 관측된다. 미니 SLBM을 발사한 잠수함은 북한이 이날 공개한 잠수함(2000t급)이다. 함교에 ‘824’라는 숫자를 도색했다. 북한은 이 잠수함을 ‘8·24영웅함’이라 명명했다는 의미다. 북한은 5년 전인 2016년 8월 24일 함경남도 신포 앞바다에서 첫 SLBM인 북극성-1형을 시험 발사했으며 당시 수중 발사에 성공해 이를 기념한 것으로 추정된다.

북한이 이번에 발사한 잠수함은 3000t급이하 잠수함이다. 이 잠수함에서 SLBM을 발사하려면 50m 수심까지 내려가 발사해야한다. 하지만 이정도 깊이라면 이동 정황이 첩보 장비에 포착될 수 있어 위험하다. 특히 내부 공간이 좁아 SLBM 1발만을 탑재할 수 있다. 핵탄두가 장착된 SLBM 1발을 탑재한 잠수함은 전략적으로 의미가 없다.

이 때문에 북한은 SLBM을 최소 3발 이상 탑재할 수 있는 3000t급 잠수함을 건조해야 한다. 하지만 아직 북한이 3000t급 잠수함을 건조했다는 정황은 없다. 일각에선 ‘미니 SLBM’이 북한이 현재 건조 중인 3000t급 잠수함에 여러 발 탑재할 수 있도록 고안된 것이 아니냐는 분석도 있지만 일단 기존의 2000급 잠수함에서 쐈을 가능성에 무게를 싣고 있다.

