北 "신형 잠수함발사탄 잠수함서 시험발사"…김정은은 불참(종합)

[아시아경제 이지은 기자] 북한이 신형 잠수함발사탄도탄(SLBM) 시험발사를 잠수함에서 진행했다고 밝혔다. 군수공업부와 국방과학원 간부들이 참관했으며, 김정은 노동당 총비서는 참여하지 않았다.

조선중앙통신은 "조선민주주의인민공화국 국방과학원은 19일 신형잠수함발사탄도탄 시험발사를 진행하였다"고 20일 보도했다.

시험발사는 유진 중앙위원회 부장과 김정식 중앙위 군수공업부 부부장, 국방과학원 지도간부들이 지도했다.

북측은 이번 잠수함발사탄도탄이 잠수함에서 발사된 것이라고 주장했다. 통신은 "국방과학원은 5년 전 첫 잠수함발사전략탄도탄을 성공적으로 발사해 공화국의 군사적강세를 시위한 '8.24 영웅함'에서 또다시 새형(신형)의 잠수함발사탄도탄을 성공시킨 자랑과 영광을 안고 당중앙에 충성의 보고를 드렸다"고 전했다.

국방과학원은 신형 잠수함발사탄도탄이 측면기동, 활공도약기동 등 진화된 조종유도기술들이 도입된 것이라며 "나라의 국방기술고도화와 우리 해군의 수중작전능력향상에 크게 이바지하게 될 것"이라고 밝혔다.

이지은 기자 leezn@asiae.co.kr