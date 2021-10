내일 한파 잠시 풀린다…아침기온 4~12도로 5도 이상 올라

19일 전국 대체로 흐릴 전망

[아시아경제 장세희 기자]지난 주말 시작된 추위가 19일 잠시 풀리겠다.

19일 우리나라로 남서풍이 불어오면서 아침 최저기온이 4~12도로 18일보다 5~9도 높아질 전망이라고 기상청이 밝혔다.

18일 8.5~19.7도를 기록한 낮 최고기온은 19일엔 13~20도에 분포할 것으로 예상됐다.

주춤했던 추위는 20일 다시 찾아올 예정이다.

20일 최저기온은 19일보다 4~7도 낮은 영하 1도에서 영상 9도 사이로 전망됐다.

기상청은 "20일 내륙지역을 중심으로 최저기온이 5도 이하로 떨어질 것"이라면서 "경기 북부지역과 강원 영서·산간지역, 전북 동부지역은 최저기온이 영하로 내려갈 것으로 예상된다"라고 밝혔다.

19일 전국이 대체로 흐릴 전망이다.

강원 영동지역을 뺀 중부지방과 전라권에 새벽부터 오전 중 가끔 비가 올 예정이다.

예상 강수량은 18일 내린 양까지 포함해 수도권과 영동지역 북부를 뺀 강원, 충남, 전북 서부지역은 5~20㎜이고 충북과 전북 동부지역, 전남, 경상 내륙지역, 경북 북부 동해안, 제주, 서해5도는 5㎜ 안팎이다.

