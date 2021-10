▲ 유영찬(농림식품기술기획평가원 사업관리본부 사업기반실장)씨 본인상 = 16일, 전남 나주시 빛가람종합병원 장례식장 101호(조문은 19일부터 가능), 발인 21일 오전 6시 30분, 장지 강원도 인제군 하늘내린도리안 추모공원.(061-820-0844)

장세희 기자 jangsay@asiae.co.kr