전경련, 2030 온실가스 감축목표 상향에 "경제·산업계 입장 반영 안돼 유감"

탄소중립목표 최종안…'2030 40% 감축·2050 순배출 제로' 결정

[아시아경제 김흥순 기자] 전국경제인연합회(전경련)는 18일 2030년 국가 온실가스 감축목표(NDC) 상향안과 2050 탄소중립 시나리오의 논의 과정에서 경제계와 산업계의 입장이 제대로 반영되지 않았다며 유감을 표명했다.

이날 탄소중립위원회는 2030년 NDC를 2018년 대비 기존 26.3%에서 40%로 상향하고, 2050년까지 온실가스 순배출량을 100% 줄이는 '넷제로'를 추진한다는 계획을 심의·의결했다.

이는 지난 8일 공개된 초안과 전체 감축목표와 산업부문 감축목표가 동일하다. 기존 목표보다 13.7%p가 높아진 것으로 50% 이상 상향된 셈이며 산업 부문 감축목표는 기존보다 두 배 이상 높아졌다.

전경련은 "2030 NDC 초안 공개 이후 경제계와 산업계는 우리 산업의 에너지 효율이 세계 최고 수준이고 획기적인 탄소 감축 기술 도입이 어려운 점 등을 제시하며 목표치 조정을 요청해 왔지만 전혀 반영되지 않았다"고 지적했다.

그러면서 "향후 국무회의에서 2030 NDC가 우리 경제 여건에 맞게 합리적으로 수립될 수 있도록 면밀한 검토를 요청한다"고 촉구했다.

김흥순 기자 sport@asiae.co.kr