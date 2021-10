[아시아경제 구채은 기자] 이재명 더불어민주당 대선 후보는 18일 경기지사직 사퇴 시점과 관련해 “국감이 끝난 뒤 도민 의견을 수렴하고 적절한 절차를 거쳐 적절한 시기에 하겠다”고 했다.

이 후보는 이날 경기도청에서 열린 국회 행안위의 경기도청 국정감사에서 양기대 더불어민주당 의원의 질의에 “제가 가진 공직이 함부로 던질 수 있는게 아니다”며 이같이 밝혔다.

그는 지사직을 수행하며 느낀 아쉬움에 대해서는 “시간이 너무 짧아서 아쉽고, 재정적인 한계나 정부와의 협상 등에서 조금 곤란을 겪었다”고 답했다.

