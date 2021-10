[아시아경제(대전) 정일웅 기자] 산림청은 18일 대전 목재문화체험장에서 ‘제20회 산의 날’ 기념식을 가졌다고 밝혔다. 기념식에서 산림청은 허태조 한국산림보호협회장에게 국민훈장 동백장을 수여하는 등 산림발전 유공자 12명에게 정부포상 수여식도 가졌다. ‘산의 날(10월 18일)’은 UN이 2002년을 ‘세계 산의 해’로 선언한 것을 계기로 지정됐다. 최병암 산림청장이 기념식장에서 기념사를 전하고 있다. 산림청 제공

