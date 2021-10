삼성, 전국기능경기대회 출전 우수인력 채용…"반도체·배터리 인력 ↑"

내년 10월 中상하이 국제기능올림픽 출전 후보군으로 양성

[아시아경제 정현진 기자] 삼성전자를 비롯한 삼성 계열사 7곳이 올해 전국기능경기대회에 출전할 우수 기능인력을 채용한다고 18일 밝혔다.

채용을 진행하는 삼성 계열사는 삼성전자, 삼성SDI, 삼성전기, 삼성중공업, 삼성바이오로직스, 에스원, 삼성웰스토리 등이다. 채용을 실시하는 분야는 ▲기계/설비 ▲전기/전자 ▲소프트웨어/네트워크 ▲CAD 등이다. 특히 올해는 삼성전자와 삼성SDI가 반도체와 배터리 설비인력을 중심으로 채용 규모를 확대할 예정이다.

채용 절차는 11~12월 중 진행되며 최종 선발된 인력들은 내년 1월에 입사하게 된다. 이번에 채용된 직원들 중 전국기능경기대회 1~2위 입상자는 입사 후 별도 교육을 통해 내년 10월 개최되는 '제46회 중국 상하이 국제기능올림픽' 출전 후보군으로 양성될 예정이다.

삼성은 국내 기능인 저변 확대와 우수인력 양성을 위해 2007년부터 전국기능경기대회에 출전한 기능인력들을 매년 평균 100여명씩 지속적으로 채용해 왔다. 삼성 직원들이 그동안 국가대표로 국제기능올림픽에 출전해 획득한 메달은 금메달 28개, 은메달 16개, 동메달 8개다.

한편, 삼성은 2007년부터 전국기능경기대회와 국제기능올림픽, 국제기능올림픽 한국 국가대표팀도 후원해 왔으며 사내 우수 기능인력을 발굴, 육성하기 위해 전 세계 직원들이 참여하는 기능 경연 대회인 '삼성국제기능경기대회'도 열고 있다.

