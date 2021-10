경찰, 민주노총 총파업에 "차벽 설치, 집회 차단 중점"

[아시아경제 정동훈 기자] 오는 20일 전국민주노동자총연맹(민주노총)의 총파업과 관련해 경찰이 엄정 대응하겠다는 방침을 분명히 했다.

김창룡 경찰청장은 18일 서울 서대문구 미근동 경찰청에서 열린 기자간담회에서 "코로나19 확진자는 감소세를 보이고 있지만 대규모 집회가 전국에서 동시다발로 이뤄진다면 방역 위험은 증가한다"며 "집회를 강행한다면 지금껏 해왔던 것처럼 법령이나 절차, 원칙에 따라 동일한 기준으로 엄정 대응하겠다"고 밝혔다.

이어 김 청장은 "집회에서는 참가자들 끼리 코로나19가 확산될 수도 있고 관리하고 차단하는 경찰관이 감염될 수도 있다"며 "가능한 한 금지된 집회가 현장에서 이뤄지지 않도록 제지하고 차단하는데 중점을 둘 계획"이라고 밝혔다. 경찰은 폴리스라인, 격리와 이격을 할 수 있는 장비와 함께 필요하다면 차벽도 설치할 계획이다.

사회적 거리두기 3단계 상황에서 지금 수도권을 제외한 대부분의 지역에서는 49인까지 집회가 허용되고 있다. 이로 인해 경찰은 지방에서 대규모 집회가 열릴 가능성을 배제하지 않고 있다. 김 청장은 "방역당국이나 자치단체와 긴밀하게 협의해서 대응할 계획"이라고 밝혔다.

경찰청은 이날 오후 민주노총 총파업과 관련해 대책회의를 열어 최종적인 대응 방침을 알릴 계획이다.

