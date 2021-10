[아시아경제 나주석 기자] 더불어민주당 대선후보인 이재명 경기도 지사는 18일 화천대유의 실소유주라는 주장을 원천 부인했다.

이 지사는 이날 경기도 도청에서 진행된 국회 안전행정위원회 경기도 국감에서 "돈을 자꾸 제가 줬다고 하는데 제가 만약 진짜 화천대유의 주인이고 돈을 가지고 있다면 길가에 강아지에게 던져줄지라도 유서대필 조작했던 곽상도 아들 같은 분에게는 한 푼도 줄 수 없다는 말씀을 드렸다"고 말했다.

이어 "분명한 사실은 국민의힘(과거 새누리당)이 당의 당론으로 공공개발을 막았다"고 대장동 개발 의혹의 책임을 새누리당(국민의힘 전신)에 돌렸다.

