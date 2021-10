서울창업허브, 오비맥주와 ESG 스타트업 키운다

[아시아경제 이준형 기자] 서울창업허브는 '오비맥주·서울 스타트업 밋업' 프로그램에 참여할 스타트업을 모집한다고 18일 밝혔다. 모집기간은 다음달 8일까지다.

오비맥주·서울 스타트업 밋업 프로그램은 ▲ESG(환경·사회·지배구조) ▲업무 효율화·자동화 ▲인공지능(AI)·빅데이터 등의 혁신기술을 보유한 스타트업을 10곳 내외로 선발해 투자유치, 글로벌 진출을 밀착 지원하는 사업이다. 서울창업허브는 오비맥주와 관련 업무협약(MOU)을 체결하고 협업 비즈니스모델을 구축해 3년째 이 프로그램을 진행하고 있다. 프로그램을 통해 발굴한 스타트업 리하베스트는 오비맥주와 맥주박 부산물 업사이클링 계약을 맺고 맥주박을 활용한 에너지바 등을 개발했다.

오비맥주는 최종 선발된 스타트업을 대상으로 시제품 사전 검증을 위한 기술사업화를 지원한다. 기술협력을 통한 브랜딩과 직접 투자도 검토한다. 서울창업허브는 본관 내에 위치한 대기업 협력 공간, 사업화·글로벌 진출 등을 지원한다.

최종 평가는 오비맥주 내부 평가를 통해 진행된다. 서울창업허브는 올 12월 초 최종 선발된 스타트업을 개별 통보할 계획이다. 최종 선발된 스타트업은 글로벌 스타트업 축제인 '트라이에브리싱 2022'에 참가해 기술검증 진행 상황, 사업성과 등을 발표하게 된다.

한편 서울창업허브는 오비맥주, 메르세데스 벤츠 코리아, 포스코, 에쓰오일 등 대기업과 협력해 유망 스타트업을 발굴, 매칭하는 양성 체계를 구축해 운영하고 있다.

임정운 서울창업허브센터장은 "대기업과 협업을 통해 우수한 스타트업을 발굴해 지원해왔던 노하우로 서울시 스타트업 생태계를 위한 대기업 협업 시스템을 강화하겠다"고 말했다.

이준형 기자 gilson@asiae.co.kr