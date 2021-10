[아시아경제 김진호 기자] 서울시는 종로구 동대문종합시장에서 코로나19 집단감염으로 55명이 확진됐다고 17일 밝혔다.

시에 따르면 시장 종사자 1명이 이달 6일 최초로 확진된 이후 16일까지 54명이 추가로 양성 판정을 받았다. 확진자 중 상인 등 시장 종사자는 48명, 가족과 지인은 7명이다.

방역 당국이 현재 시장 종사자의 접촉자 106명에 대한 결과를 기다리고 있어 추가 확진자가 나올 가능성이 크다. 당국은 정확한 감염경로 파악을 위해 심층 역학조사에 나설 계획이다.

