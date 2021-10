美 오징어 게임…한국 사회 좌절감 반영

美 국무부 전문에 오징에 게임 소재 등장

포린폴리시, 한국 청년층 사이의 정치적 냉소주의 원인

[아시아경제 국제부 기자] 전 세계에서 인기를 끌고 있는 '오징어 게임'이 미국 국무부의 외교 전문에 소재로 등장했다.

미국 외교전문지 포린폴리시는 15일(현지시간) 국무부의 외교 전문을 입수했다며 '국무부 전문은 오징어 게임에서 한국 정치의 메아리를 보고 있다'는 제목의 기사를 실었다.

전문은 오징어 게임이 내년 한국의 대통령 선거를 앞두고 암울한 경제 상황에 관한 한국 사회의 좌절감을 반영한 것이라고 묘사했다. 또 오징어 게임이 한국 양대 정당의 대선 주자들이 스캔들에 붙잡혀 있는 가운데 매우 계층화한 한국에서 반향을 불러일으켰다고 지적했다.

전문은 "이 어두운 이야기의 중심에는 평균적 한국인이 느끼는 좌절감이 있다"며 특히 취업, 결혼, 사회·경제적 지위 상승을 위해 몸부림치는 한국의 청년 세대에 주목했다.

또 두 주요 정당의 대선 경쟁자들이 공정하고 정의로운 사회 건설을 내세우지만 이들의 주장은 청년층 사이에서 이미 커지고 있는 정치적 냉소주의의 원인이 되고 있다고 말했다.

포린폴리시는 미국 외교관들은 오징어 게임이 두 선두 정당의 부패 혐의로 훼손된 대선의 정치적 시대정신을 포착했다고 생각한다고 전했다. 그러면서 포린폴리시는 민주당 이재명 대선 후보가 대장동 의혹으로, 국민의힘 윤석열 전 검찰총장이 가족의 비위 의혹으로 논란에 휩싸인 상황을 전했다.

포린폴리시는 이 전문의 작성 주체를 밝히지 않았다. 국무부는 이 전문에 관한 언급 요청에 응하지 않았다고 포린폴리시는 전했다.

국제부 기자 interdep@asiae.co.kr