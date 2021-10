文대통령, 日 기시다 첫 통화…"강제징용 문제 외교적 해법으로"(종합)

기시다 "위안부·징용공 적절 대응 요구"

[아시아경제 이지은 기자] 문재인 대통령이 기시다 후미오 일본 신임 총리와 15일 첫 통화를 갖고 강제징용 문제와 관련해 외교적 해법을 모색하자고 밝혔다.

문 대통령은 이날 오후 6시 40분부터 약 30분간 기시다 총리와 통화를 갖고 총리 취임을 축하했다.

문 대통령은 통화에서 "양국 관계가 몇몇 현안들로 인해 어려움을 겪고 있지만 의지를 갖고 서로 노력하면 함께 극복해나갈 수 있다고 생각한다"며 강제징용 문제와 관련해 "1965년 한일 청구권협정의 적용 범위에 대한 법적 해석에 차이가 있는 문제"라고 진단했다.

이어 "양국 간 외교적 해법을 모색하는 것이 바람직하다고 보며, 외교당국 간 협의와 소통을 가속화하자"고 덧붙였다.

또 위안부 문제와 관련해 "피해자 분들이 납득하면서도 외교 관계에 지장을 초래하지 않는 해결책을 모색하는 것이 무엇보다 중요하다는 생각"이라며 "생존해 있는 피해자 할머니가 열세 분이므로 양국이 해결할 수 있는 시간이 많지 않다"고 강조했다.

기시다 총리는 강제징용 문제와 위안부 문제에 대한 일본의 입장을 설명했다. 또 양국 정상의 솔직한 의견 교환을 평가하면서, 외교당국 간 소통과 협의 가속화를 독려하겠다고 밝혔다.

문 대통령은 또 북한과 관련, "북한의 핵 미사일 능력 증강을 막고 한반도의 완전한 비핵화와 항구적 평화 정착을 달성하기 위해 북한과의 대화와 외교를 빨리 재개할 필요가 있다"며 "김정은 위원장과 조건 없이 직접 마주하겠다는 기시다 총리의 의지를 높이 평가한다"고 말했다.

이에 기시다 총리는 "북한의 핵·미사일 활동이 지역과 국제사회의 평화와 안전에 위협이 된다"며 외교적 노력이 중요하고 북미대화가 조기에 재개되기를 기대한다고 했다. 동시에 유엔 안보리 결의의 완전한 이행과 지역의 억지력 강화 역시 중요하다고 했다.

문 대통령은 일본인 납치자 문제에 한국 정부도 계속 관심을 가지고 협력할 것이라고 했고, 기시다 총리는 사의를 표했다.

한일, 한미일 협력에 대한 논의도 이어졌다. 문 대통령은 "민주주의와 시장경제라는 가치를 공유하는 가장 가까운 이웃 국가로서, 동북아 지역을 넘어 세계 평화와 번영을 위해서도 함께 협력해야 할 동반자라고 생각한다"며 "한반도 문제 이외에도 코로나 위기와 기후변화 대응, 글로벌 공급망 문제 등 새로운 도전과제에 맞서 양국이 함께 대응하고, 포스트 코로나 시대를 희망이 있는 미래로 열어가기 위해서는 양국 간 협력을 더욱 공고히 해야 한다"고 말했다.

기시다 총리는 "엄중한 안보 상황 하에 한일, 한미일 공조가 중요하다"며 "한일 양국을 미래지향적인 관계로 발전시키자는 문 대통령의 말씀에 공감한다"고 말했다.

이밖에도 문 대통령은 특별입국절차 재개 등 가능한 조치를 조속히 마련해 양국간 인적 교류 활성화 재개의 중요성을 피력했고 기시다 총리는 코로나 대응 및 한일 간 왕래 회복 등을 위해 함께 노력해 나가자고 했다.

문 대통령은 "기시다 총리와 자주 소통할 수 있기를 바라며, 직접 만나 양국 관계 발전 방향에 대해 허심탄회하게 의견을 교환할 수 있기를 기대한다"고 밝혔고, 기시다 총리는 양국 정상 간 허심탄회한 소통이 매우 중요하다는 데 공감했다.

한편 문 대통령과 통화를 마친 기시다 총리는 총리관저에서 기자들과 만나 일제 강점기 징용 및 일본군 위안부 문제 소송에 관해 한국 측의 적절한 대응을 요구했다고 밝혔다.

이지은 기자 leezn@asiae.co.kr