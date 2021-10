주말에 올가을 첫 한파특보…강풍에 비까지 내려

11월과 비슷한 기온 나타낼 것으로 관측돼

[아시아경제 공병선 기자] 오는 16일부터 주말 동안 기온이 큰 폭으로 떨어질 것으로 전망된다.

15일 기상청은 오는 16일 아침 최저기온과 낮 최고기온을 각각 9~18도, 11~20도로 예상했다. 아침기온은 15일과 비교해 비슷하거나 2~5도, 낮기온은 4~10도 낮아지는 수준이다.

서울은 16일 아침기온이 11도에 머물고 낮기온은 12도까지만 오를 것으로 관측된다. 이외 인천의 아침과 낮 기온은 모두 11도, 대전은 14도와 15도, 광주 15도와 16도, 대구 16도와 18도, 울산 17도와 18도, 부산은 모두 18도로 예상된다.

오는 17일 일요일엔 기온이 더 떨어질 것으로 전망된다. 이날엔 전국 대부분 지역에 이번 가을 첫 한파특보가 발효되면서 11월과 비슷한 기온을 나타낼 것으로 예상된다.

17일 아침과 낮 기온은 각각 -3~7도, 10~16도로 예상된다. 지역별 아침과 낮 기온은 서울 1도와 11도, 인천 2도와 10도, 대전 1도와 13도, 광주 4도와 13도, 대구 3도와 14도, 울산 4도와 14도, 부산 6도와 16도 등이다. 대관령은 -4도, 철원 -3도, 파주 -2도, 동두천·이천·영월·충주·추풍령·거창은 -1도로 최저기온이 영하로 내려갈 것으로 관측된다.

기상청은 이번 주말에 강풍이 불고 비도 내려 체감기온은 더 떨어질 것이라고 예상했다. 16일과 17일 서해안과 제주엔 풍속이 시속 35~60km(초속 10~16m) 정도며 순간풍속은 시속 70km(초속 20m) 이상에 달할 것으로 전망된다. 다른 지역 풍속도 35~55km(초속 10~16m) 정도의 강풍이 불 예정이다. 보통 기온이 영하일 때 풍속이 초속 1m 빨라지면 체감기온은 약 2도 떨어지는 것으로 알려져 있다.

영서 북부지역을 제외한 강원과 충청, 경상 동부지역을 뺀 남부지방엔 16일 오전까지 비가 올 것으로 관측된다. 경상 동부지역과 제주에는 16일 오후까지 비가 올 예정이다. 서울과 경기 남부지역엔 새벽과 아침 사이 빗방울이 떨어지거나 강수량 1mm 미만의 비가 올 것으로 보인다.

