한샘, 온라인 한샘몰 오픈 5000일 맞아 다양한 할인·경품 행사

[아시아경제 김보경 기자] 한샘 한샘 009240 | 코스피 증권정보 현재가 111,000 전일대비 5,500 등락률 +5.21% 거래량 147,608 전일가 105,500 2021.10.15 15:17 장중(20분지연) 관련기사 [클릭 e종목] “한샘, 내년부터 일회성 요인 해소”롯데하이마트, ‘한샘’ 경영권 인수 PEF에 500억 출자바이오 빅데이터 구축! 초대형 황제주의 등장! close 이 온라인 한샘몰 오픈 5000일을 앞두고 다양한 할인, 경품증정 행사를 연다고 15일 밝혔다.

한샘은 2008년 3월 현재 한샘몰의 전신인 온라인 쇼핑몰 하우위즈(HOWIZ)를 오픈하며 온라인 시장에 본격 진출했다. 이듬해 명칭을 한샘몰로 바꾸고 한샘 및 다양한 입점업체의 가구, 생활용품과 함께 집 꾸밈의 아이디어를 제공하고 있다.

한샘몰은 다음 달 16일 오픈 5000일을 기념해 다양한 고객 감사 이벤트를 진행한다.

먼저 한샘몰 홈페이지에 게재된 5000일 이벤트 광고영상 속 쿠폰번호를 찾아 이벤트 페이지에 입력하면 매일 선착순 1000명에게 1만원 상당의 할인 쿠폰을 제공한다. 해당 쿠폰은 가구 또는 생활용품을 10만원 이상 구매하면 사용 가능하다.

인기 상품 6종을 대상으로 최대 70% 할인 행사도 연다. ▲도마살균블럭 ▲S.O.K 냉동 소분용기 ▲샘키즈 수납박스 ▲재크 철재 서랍장 ▲리버서블 차렵이불세트 등 가구·생활용품 한정수량 총 5000개를 대상으로 진행한다.

이번 달 15, 25일과 다음 달 5, 15일에는 출석체크 고객을 대상으로 경품 추첨 이벤트를 연다. 이벤트 오픈 후 5일 내로 3회 이상 출석체크 후 응모 가능하다. 총 18명을 대상으로 ▲한샘 수퍼 플랫화이트 키친 ▲씨엘로 아쿠아텍스 소파 ▲한샘 도마살균블럭 ▲한샘 수퍼 리버화이트 바스 등을 5000원에 제공한다.

한샘몰 오픈 5000일 이벤트 광고영상을 시청하고 감상평을 남기면 추첨을 통해 ▲1등 LG 시네빔 프로젝터 100원 교환권(1명) ▲한샘몰 마일리지 2만원(5명) ▲한샘몰 마일리지 5000원(50명)을 제공한다.

인기 가구 할인행사도 진행한다. 아임빅 수납침대는 최대 28% 할인하고, 프라임 리클라이너는 최대 42% 할인한다. 2009년 출시 이후 누적판매 230만개를 기록한 샘책장은 최대 35% 할인한다.

김태욱 한샘 온라인사업본부 상무는 "한샘몰은 경쟁력 있는 자체 브랜드 제품과 함께 최소 1일부터 30일까지 배송일을 지정하는 내맘배송 서비스 등을 선보이며 지속적으로 서비스를 혁신해 나가고 있다"며 "오픈 5000일을 기념해 고객 감사 이벤트를 준비했으니 많은 관심 바란다"고 말했다.

김보경 기자 bkly477@asiae.co.kr