대양금속, 신장비 도입 설비투자 효과 하반기 본격 시작… "매출성장세 지속”

[아시아경제 장효원 기자] 대양금속 대양금속 009190 | 코스피 증권정보 현재가 5,280 전일대비 100 등락률 +1.93% 거래량 259,695 전일가 5,180 2021.10.15 14:27 장중(20분지연) 관련기사 대양금속, 업황 호조로 8월 최대 매출…성장세 지속대양금속, 월 평균 매출 고공행진…“하반기 호실적 기대”대양금속, 상반기 영업익 39억원 전년比 1316% '↑'…"하반기 실적 호조 지속" close 은 설비투자 효과로 9월에도 매출 성장세를 이어가고 있다고 15일 밝혔다. 이는 7,8월에 달성한 사상 최대 월 매출액과 근접한 수치다.

최근 대양금속은 생산성 향상과 기존 저 마진 제품보다 수익성이 높은 제품 생산을 위해 설비투자를 진행해 왔다. 상반기 압연 슬리터(HR SLITTER)를 업그레이드 하면서 소재 단중 19톤을 25톤으로 상향해 구매 경쟁력을 향상시켰다.

대양금속의 큰 폭의 매출 성장세는 프리미엄 가전 시장 진출을 통해 고품질 스테인레스 제품 공급 수요에 힘입은 것으로 풀이된다. 국산 고품질 철강재로 제품을 사용해 품질을 향상시켰고 오랜기간 스테인레스 제품을 만든 가공능력을 인정받은 결과다. 중국산 철강제로는 프리미엄 가전 시장 진출은 품질 저하 가능성으로 힘들기 때문이다.

또한 1600슬리터 장비 도입도 매출 성장에 한몫 했다. 올 상반기부터 광폭슬리터 도입을 준비해 3분기부터 본격적으로 가동했다. 이를 통해 제품 설계능력이 확대되면서 대기업들의 가전제품 신규주문이 지속적으로 들어오고 있는 상황이다.

대양금속 관계자는 "추가적인 신제품 주문이 들어오고 있으나 현 공장이 풀가동되고 있어 신공장 건립 이후 할 수 있는 상황"이라며 "올해만 30억원에 달하는 설비투자를 진행했고 추가 확장을 위해 80억원 규모 투자를 준비중"이라고 전했다.

이어 "올해 남부 사업소 확장을 마무리하고 내년 1분기부터 가동을 준비하고 있는만큼 올해는 물론 내년의 실적 성장세도 기대된다"고 덧붙였다.

장효원 기자 specialjhw@asiae.co.kr