부산항만공사, 1300억원 ESG 사회적채권 발행 성공 … 누적 2000억원

[아시아경제 영남취재본부 김용우 기자] 부산항만공사(BPA)는 부산항 북항재개발사업에 사용할 1300억원의 사회적채권 발행에 성공했다고 15일 밝혔다.

이번에 발행한 사회적채권은 지난 14일 본드웹 전자입찰 시스템 공개경쟁 입찰을 통해 민평금리 이하로 5년 만기 600억원, 30년 만기 700억원 등 총 1300억원 규모로 낙찰됐다.

지난 8일 700억원의 사회적채권 발행을 시작으로, 지금까지 발행된 누적 사회적채권은 총 2000억원 규모이다. 전액 민평금리 이하로 성공적으로 발행됐다.

BPA는 정부의 가이드라인과 국제자본시장협회(ICMA) 사회적채권 기준에 부합하는 관리체계를 구축하고, 외부인증기관인 한국신용평가로부터 평가검증을 시행했다.

이에 따라 사회적채권 가운데 최고평가등급인 ‘SB1’ 등급을 받아 채권투명성과 투자자의 신뢰도를 높였다는 평가다.

BPA는 사회적채권 발행자금 전액을 국내 최초 항만재개발사업이자 한국형 뉴딜 국책사업인 부산항 북항재개발사업(1단계)에 사용할 예정이다.

앞으로 ESG 자금관리체계에 맞게 투명한 자금 관리와 사후 공시 등 철저하게 관리할 방침이다.

