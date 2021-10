[신간안내]'타임 이펙트'

◆타임 이펙트= 시간과 관련한 다양한 의문과 이슈를 파헤친다. 과학지식과 논리학을 근거로 어렵고 까다로운 주제를 친절하게 해석한다. 시간의 속성에 대한 인류의 관심, 시계의 발명과 발전, 지구 생명의 기원, 우주를 통한 시간 여행 등이다. 시간을 주제로 한 잡학 사전이라 할 만하다.

"공상과학 장르를 좋아하는 분들이라면 '타임 패러독스(Time Paradox)'라는 말을 들어본 적이 있을 것이다. 이는 '시간 역설(시간 여행의 모순)'을 말한다. 만일 과거로 돌아갈 수 있다면 여러 모순이 생긴다는 것이다. 자주 소개되는 예가 '과거로 돌아가 어린 시절의 아버지를 죽게 한다면 어떻게 될까?' 하는 점이다. 아버지가 죽으면 당연히 내가 태어날 수 없다. 그렇다면 아버지를 죽게 한 나 자신은 존재하지 않는다. 그리고 내가 없으면 아버지도 죽게 할 수 없다. 결국 내가 태어나게 되고 과거는 바꿀 수 없는 것이다."

(구가 가쓰토시 지음/이수형 옮김/올댓북스)

