광주대 산업디자인전공, 제38회 졸업작품전시회 개최

[아시아경제 호남취재본부 조형주 기자] 광주대학교(총장 김혁종)는 문화산업대학 융합디자인학부 산업디자인전공 학생들의 ‘제38회 졸업작품전시회’가 오는 19일까지 광주 서구 유스퀘어 문화관 2층 금호갤러리 1·2관에서 개최된다고 15일 밝혔다.

‘BEYOND’를 주제로 열리는 이번 졸업작품전시회는 12명의 학생이 Product, Public 시설물 분야 40여 개의 작품과 공모전 수상작들을 선보인다.

특히 산업디자인 결과물을 친환경 수지인 PLA(Polylactide) 소재로 3D 프린팅해 디자인이 주도하는 제품들의 다양한 디자인 콘셉트들을 확인할 수 있다.

‘BEYOND’는 광주대 산업디자인전공 학생들이 학교를 넘어 새로운 세상으로 향하는, 또 다른 공간으로의 관문을 넘어 저편으로 나아간다는 의미를 가지고 있다.

이정민 융합디자인학부 교수는 “38회라는 긴 역사와 전통을 가진 산업디자인 전공 4학년 학생들이 열심히 전시회를 준비했다”면서 “이번 졸업작품전시회가 학생들이 디자인 분야에서 높이 뛰어오를 수 있는 발판이 될 것이다”고 말했다.

호남취재본부 조형주 기자 ives0815@asiae.co.kr