강스템바이오텍, 유상증자 구주주 청약률 99% 초과

강스템바이오텍은 13일부터 14일까지 이틀간 진행한 유상증자 청약에서 구주주 청약률이 99%를 넘어섰다고 15일 밝혔다.

금융감독원 전자공시시스템에 따르면 강스템바이오텍은 구주주 대상 청약 결과 청약률 99.04%를 달성했다. 강스템바이오텍은 총 390억원 중 약 386억원의 청약금액을 확보했다. 신주인수권증서를 배분받은 구주주의 청약 주식 수는1064만 410주로 집계됐다.

실권주 물량은 11만 8848주로 전체 물량의 0.96%다. 일반 공모는 오는 18일부터 19일까지 양일간 진행되며 확정 발행가액은 주당 3150원이다.

구주주 청약에서 창업자이며 최대주주인 강경선 기술고문은 37만1515주 증자에 참여했다. 신주가 상장되면 최대주주의 지분율은 종전 7.5%에서 6.1%로 소폭 변동된다.

강스템바이오텍은 조달한 자금 중 377억원을 아토피 피부염치료제(Furestem-AD Inj.) 3상과 후속 파이프라인의 임상시험에 활용할 예정이다. 나머지 13억원은 연구·개발(R&D)비 및 운영경비에 투입한다.

