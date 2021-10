[아시아경제 호남취재본부 조형주 기자] 호남대학교 항공서비스학과(학과장 한의진)는 지난14일 1학년 학생들을 대상으로 산학협력기업인 소유메이크업(원장 양정임)과 연계해 이미지메이킹(담당 이동희교수) 실습시간을 가졌다고 15일 밝혔다.

이번 실습은 코로나 방역 수칙을 준수한 가운데 2분반으로 나누어 진행됐으며 학생들은 본인에게 어울리는 퍼스널컬러 진단과 컬러를 찾아가는 실습과 서비스 프로페셔널로서의 자세와 이미지메이킹 어피어런스 코칭수업을 진행했다.

추진옥(1학년) 학생은 “직접 실습을 통해 퍼스널컬러를 진단 받고 나에게 어울리는 눈썹길이와 메이크업을 알 수 있어 좋았다”며 “실습을 통해 항공서비스학과 학생으로서 나만의 프로페셔널한 이미지 전략을 세울 수 있었다”고 말했다.

호남취재본부 조형주 기자 ives0815@asiae.co.kr