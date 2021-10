서울 코로나19 확진자 681명…전날보다 67명 감소

한글날 연휴 직후 700명대에서 600명대로 감소

[아시아경제 한진주 기자] 14일 서울에서 발생한 코로나19 신규 확진자 수가 681명으로 집계됐다.

15일 중앙방역대책본부(방대본)에 따르면 14일 확진자 수는 전날(13일) 748명보다 67명 적고, 전주(7일) 773명보다는 92명 줄었다.

신규 확진자 중 국내 감염은 680명, 해외 유입은 1명이다.

서울의 하루 확진자 수는 지난달 24일 1221명으로 역대 최다를 기록했다. 개천절과 한글날 연휴를 거치며 400명대까지 줄었다가 연휴가 끝나고 다시 급증해 13일 700명대로 치솟았다.

서울의 누적 확진자 수는 11만620명이다. 이 가운데 격리 치료 중인 환자는 1만2855명이다. 사망자는 최근 24시간 동안 1명이 추가돼 누적 702명이다.

