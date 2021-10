[아시아경제 오현길 기자] MG손해보험은 15일 '흰지팡이의 날'을 맞아 시각장애인을 위한 물품을 기부했다고 밝혔다.

흰지팡이의 날은 세계시각장애인연합회가 시각장애인의 권리를 보장하고 사회적인 관심과 배려를 촉구하기 위해 지정한 날이다. MG손보는 시각장애인의 자활을 돕기 위해 2014년부터 흰지팡이 기부를 진행해 오고 있다.

MG손보는 이 날 서울시 관악구 실로암시각장애인복지관에 시각장애인을 위한 각종 필요 물품 100여개를 기부했다. 흰지팡이와 음성 지원 혈당계, 체온계, 체중계 등 각종 생활용구를 비대면으로 전달했다.

MG손보 관계자는 "소외 이웃에 대한 사회적인 관심을 높이고 존중과 배려를 촉구하는 다양한 사회공헌활동을 펼치겠다"고 말했다.

오현길 기자 ohk0414@asiae.co.kr