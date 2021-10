[아시아경제 배경환 기자] 대장동 개발 로비·특혜 의혹 사건을 수사 중인 검찰이 성남시청에 대한 압수수색에 나섰다. 이번 사태의 핵심 기관인 성남도시개발공사를 관리·감독했던 곳으로 당시 성남시장은 이재명 경기지사였다.

15일 법조계에 따르면 서울중앙지검 전담수사팀은 이날 오전 9시께 성남시청에 검사들을 보내 대장동 개발 사업 관련 부서에서 관련 자료를 확보 중이다.

성남시는 대장동 사업의 각종 인허가권을 가진 기관이다. 이에 2015년 1월 성남시 행정기획국이 작성한 '대장동 개발사업 추진에 따른 법인에 대한 출자승인 검토 보고' 문건 등 당시 이 시장이 직접 결재한 공문 등이 남아있다.

특히 대장동 사업 관련 사업 타당성 용역이나 도시개발구역 지정 추진계획 및 용역비 환수계획 검토건 등 대장동 개발 과정에서 진행된 사안도 이 시장이 직접 결재했던 것으로 알려졌다.

배경환 기자 khbae@asiae.co.kr