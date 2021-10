윌리엄 英왕세손 “우주여행보다 지구 살리는 데 집중해야”

“지구 떠날 계획보다 지구 수리하는 데 전념할 최고의 두뇌 필요”

“우주여행이 초래하는 탄소 배출에 근본적 의문 갖고 있어”

[아시아경제 김희윤 기자] 영국의 윌리엄 왕세손이 부유층의 우주 여행을 비판하며 지구를 살리기에 집중해야 한다고 촉구했다.

14일(현지시간) 공개된 BBC와의 인터뷰에서 최근 기업들의 우주여행 경쟁에 대해 지적하며 "지구를 떠나 다음에 가서 살 곳을 찾지 말고 지구를 수리하는데 집중해야한다"고 말했다.

그는 "지구를 수리하는 데 전념할 세계 최고의 두뇌와 정신이 필요하다"며 자신은 우주로 가는 데 관심이 전혀 없고 우주여행이 초래하는 탄소 배출에 근본적 의문을 갖고 있다고 밝혔다.

우주여행 시장은 최근 아마존 창업자 제프 베이조스의 블루 오리진, 일론 머스크의 스페이스X, 그리고 리처드 브랜슨의 버진 갤럭틱이 치열한 각축전을 펼치고 있다.

윌리엄 왕세손은 "(큰아들인) 조지 왕자가 30년 후에도 여기 앉아서 지구를 살리는 일에 관해 똑같은 얘기를 하게 된다면 이는 재앙일 것"이라며 "지금 젊은이들은 그들의 미래가 기본적으로 위협받는 곳에서 성장하고 있다"고 우려했다.

아울러 그는 아버지인 찰스 왕세자가 할아버지 필립공의 영향을 받아 기후변화에 관한 이야기를 일찍부터 많이 했다고 덧붙였다.

윌리엄 왕세손은 기후변화에 대한 아이디어를 놓고 경쟁하는 어스샷 상(Earthshot Prize) 을 올해부터 시상한다. 어스샷은 지구를 구하기 위한 좋은 아이디어에 수여된다. 5개 분야별 상금은 각 100만파운드로 수상자 5인은 이달 말 공개된다.

