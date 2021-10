창원시, 전국 최초 매립장 내 태양광 발전시설 설치

[아시아경제 영남취재본부 이상현 기자] 경남 창원시가 14일 엘에프쏠라와 덕동매립장 내 태양광 발전시설 설치사업을 위한 업무협약을 체결했다.

신재생에너지 확산사업 일환인 이번 협약으로 시는 전국 최초로 생활폐기물 매립장 내에 태양광 발전시설을 설치한다.

엘에프쏠라는 사업비 15억원을 전액 투자해, 덕동매립장 내 제방(6000㎡)에 발전용량 1000㎾/h급(연간 1260㎿ 전력생산) 태양광 발전시설을 설치한 후 20년간 관리 운영하고 시에 기부채납한다.

친환경 태양광 발전사업은 초기 투자비용이 많이 드는 단점이 있어 민간투자를 유치하게 됐으며, 민간사업자는 태양광발전 전력판매 수익금 8%와 부지사용료를 매년 시에 납부한다.

허성무 시장은 "2050 탄소중립도시 창원을 완성하기 위해서는 민간과 공공의 협업이 중요하다"며 "전국 최초로 매립장내 태양광발전시설 설치 사례는 타 지자체에 모델이 될 것으로 기대된다"고 말했다.

영남취재본부 이상현 기자 lsh2055@asiae.co.kr