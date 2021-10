[아시아경제 조현의 기자] 대만 남부 가오슝에서 14일 13층 건물에서 불이 나 최소 9명이 사망하고 44명이 다쳤다고 AP통신이 현지 매체를 인용해 보도했다.

가오슝 소방 당국은 이날 성명을 통해 오전 3시께 해당 건물에서 화재가 발생했다고 밝혔다.

현재 소방관들이 수색과 구조 작업을 펼치고 있다.

조현의 기자 honey@asiae.co.kr