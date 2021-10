티맵모빌리티, 월 9900원 'TMAP플러스 프리미엄' 출시

[아시아경제 구은모 기자] 티맵모빌리티가 택시·주유·주차 등 다양한 모빌리티 서비스 할인 혜택을 모은 구독 서비스 ‘TMAP플러스 프리미엄’을 출시한다고 14일 밝혔다.

TMAP플러스 프리미엄은 지난 8월31일 SK텔레콤의 ‘T우주’ 플랫폼을 통해 선보였던 ‘TMAP플러스 베이직’보다 강화된 상품으로, 3만원 상당의 혜택을 월 9900원에 누릴 수 있다. 프리미엄 상품은 TMAP 애플리케이션(앱) 내에서만 구매 가능하다. 가입은 이날부터 TMAP 앱 내 '메뉴' 항목에서 '플러스 구독'을 통해 가능하다. 결제는 티맵결제를 통해 이뤄진다.

구독료는 월 9900원으로 ▲티맵셀럽(2500원 상당) 1종 ▲TMAP 주차권(1000원 2장) ▲UT 이용권(1000원 1장) ▲주유권(5000원 2장), ▲킥고잉 무료 잠금해제(1000원) ▲프리미엄 세차 10% 할인권 ▲SK렌터카(제주 지역 최대 80% 할인) ▲보험 혜택(견인비용 보장·PM 상해보상) 등이 담겼다.

티맵모빌리티는 서비스 출시를 기념해 모든 구독 가입자들에게 첫 달 무료 이벤트를 진행한다. 또 신한카드로 결제하는 가입자에게는 둘째 달 구독료가 무료로 청구되는 이벤트도 진행한다.

이종갑 티맵모빌리티 티맵라이프그룹 그룹장은 “정기적인 업데이트를 통해 TMAP플러스 프리미엄 상품 혜택을 꾸준히 강화할 예정”이라고 말했다.

구은모 기자 gooeunmo@asiae.co.kr