KOTRA, 18일까지 '2021 뉴욕 코믹콘 연계 온라인 프로모션' 진행

[아시아경제 정현진 기자] KOTRA가 한국콘텐츠진흥원과 공동주관으로 '2021 뉴욕 코믹콘 연계 온라인 프로모션'을 진행하고 있다고 15일 밝혔다.

만화, 판타지, SF영화, TV 시리즈 등 콘텐츠를 소재로 한 대형 컨벤션 행사인 '뉴욕 코믹콘 2021'은 미국 뉴욕에서 지난 7일부터 나흘간 오프라인으로 개최됐으며 국내 웹툰기업 8개사와 한국공동관을 구성해 현장에서 지원했다.

KOTRA는 연계사업으로 지난 5일 '웹툰 지식재산권 보호 및 관리 전략 웨비나'를 개최했다. 웨비나에서는 브렌트 D. 소콜 미국 변호사가 연사로 나서 현지에서 직접 담당한 미국 내 드라마 IP(지식재산권) 분쟁 사례를 소개하고 미국 내 주요 IP 이슈를 전했다.

KOTRA는 18일까지 온라인 상담회를 열어 온·오프라인 연계 서비스(O2O) 마케팅을 펼친다. 이번 행사는 메타버스 플랫폼 '게더타운'을 통해 국내기업의 온라인 참가를 지원하고 있으며 온라인 상담회도 게더타운의 상담장에서 실시간 통역 지원과 함께 진행된다.

김상묵 KOTRA 혁신성장본부장은 "K웹툰은 세계 시장에서 드라마, 게임, 케이팝에 이은 대표적인 K콘텐츠 중의 하나로 각광 받고 있다"며 "이번 행사를 통해 우리 웹툰 기업이 더 활발하게 북미 시장에 진출할 수 있는 기회를 모색할 수 있기를 바란다"고 말했다.

