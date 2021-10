이재명 “이낙연, 손 꼭 잡고 함께 가겠다” 경선 승복 환영

[아시아경제 전진영 기자] 이재명 더불어민주당 대선후보(현 경기도지사)는 13일 이낙연 전 더불어민주당 대표의 승복선언에 “조금 떨어져서 서로 경쟁하던 관계에서 이제 손을 꽉 맞잡고 함께 산을 오르는 동지가 됐다”며 환영했다.

이 후보는 이날 페이스북을 통해 “대의를 위해 결단을 내려주신 이 전 대표에게 깊이 감사드린다”며 이같이 말했다.

그는 “우리 모두는 국민의 가슴을 두근거리게 했던 문재인 정부 첫 국무총리, 이 전 대표를 기억한다. 그렇게 국민들께 높은 지지를 받은 총리는 없었을 것”이라며 “뛰어난 경륜과 역량을 바탕으로 앞으로도 우리 당과 나라의 미래에 큰 역할을 하시리라 믿는다”고 치켜세웠다.

이어 “우리는 동지다. 작은 차이보다 공통점을 더 크게 보고 힘들 때 서로 부축하며 같은 곳을 향해 걸어야 한다”며 “이 전 대표와 함께 길을 찾고 능선을 넘어 반드시 정상에 오르겠다”고 강조했다.

이 후보는 “갈 길이 멀다. 작은 차이를 이유로 우리끼리 다툴 틈이 없고, 그래서도 안 된다”며 “모두 함께 가야 할 길이다. 그 길은 어느 개인을 위한 길이 아니라 우리 국민을 위한 길이기 때문”이라고 밝혔다.

그러면서 “경선을 치르며 지금까지 있었던 모든 것들은 다 털어 버리고 4기 민주정부 창출을 위해 다 같이 주인공이 되어 뛰어야 한다. 감사하다”고 덧붙였다.

