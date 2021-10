토종OTT 티빙, 1500억 유상증자…CJ ENM·네이버 지원 사격

[아시아경제 조슬기나 기자] 토종 온라인동영상서비스(OTT) 티빙이 CJ ENM, 네이버 등 기존 주주를 대상으로 1500억 원 규모 유상증자를 추진한다.

티빙은 13일 이사회를 열고 기존 주주를 대상으로 1500억원 규모 유상증자를 진행하기로 결정했다고 밝혔다. 발행 주식은 33만9272주로, 발행가액은 44만2123원이다. 납입일은 오는 14일이다.

최대주주인 CJ ENM은 약 795억원을 출자한다. 티빙의 주요 주주인 JTBC스튜디오와 네이버도 각각 530억원과 173억원을 추가 투자한다.

이번 자금 수혈은 오리지털 콘텐츠 확보를 통해 티빙 플랫폼의 경쟁력을 높이기 위한 행보로 해석된다.

최근 넷플릭스가 '오징어게임' 등 한국 콘텐츠를 앞세워 글로벌 흥행을 거두면서 이에 대항하는 토종 OTT들의 오리지널 콘텐츠 승부수가 더욱 중요해졌다는 평가가 나온다. 넷플릭스의 막강한 경쟁자로 거론되는 디즈니플러스(+) 역시 내달 한국 시장 상륙을 앞두고 있다.

CJ ENM은 "종속회사 티빙의 플랫폼 경쟁력 및 오리지널콘텐츠 강화를 위한 것"이라고 밝혔다. 티빙은 지난해 10월 OTT 사업 경쟁력 강화를 목적으로 CJ ENM에서 분사했다.

