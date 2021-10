코로나19 사망자 늘자…푸틴 "러시아, 백신 접종 속도 끌어올려야"

[아시아경제 조슬기나 기자] 블라디미르 푸틴 러시아 대통령이 코로나19 백신 접종 속도를 끌어 올려야 한다고 밝혔다. 러시아에서 코로나19로 인한 일일 사망자 수가 팬데믹(세계적 대유행) 이후 최다치를 기록하는 등 확산세가 심각해진 데 따른 발언이다.

CNN 등에 따르면 푸틴 대통령은 12일(현지시간) 크렘린궁에서 신규 선출된 하원 의원들을 상대로 한 연설에서 "국민들이 백신을 접종하도록 설득해 달라"며 이같이 말했다.

러시아에서는 이날 코로나19 일일 사망자가 973명을 기록했다. 팬데믹 이후 최다 규모다. 같은 날 신규 감염자 수는 2만8190명에 달했다.

푸틴 대통령은 "많은 지역에서 코로나19 감염자 수가 증가하고 있다. 우리는 모두 백신이 코로나19 감염과 증상 악화를 막아준다는 것을 알고 있다"면서 "많은 사람들에게 (백신 접종을)말해 달라"고 요청했다. 다만 그는 하원 의원들에게"사람들을 질책하듯이 말해서는 안된다"고 덧붙였다.

러시아는 지난해 말 '스푸트니크 V' 백신을 개발해 도입했지만, 러시아 국민들은 아직 백신 접종을 꺼리는 분위기다. 현재 러시아 인구의 3분의 1 가량이 백신을 접종한 것으로 전해졌다.

