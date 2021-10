8월 통화량 50조5000억원 증가…주택 자금 수요 증가

[아시아경제 장세희 기자]주택자금 수요가 늘어나면서 8월 통화량의 증가 폭이 역대 최대 수준까지 근접했다.

13일 한국은행의 '통화 및 유동성' 통계에 따르면 8월 평균 광의 통화량(M2 기준)은 3494조4000억원으로, 7월(3443조9000억원)보다 50조5000억원(1.5%) 늘었다.

이는 2002년 통계 편제 이후 사상 최대였던 지난 4월 증가 폭인 50조6000억원에 약간 덜 미치는 수치다.

경제주체별로는 증권사 등 기타금융기관에서 18조2000억원 늘어 가장 많은 증가 폭을 보였고, 기업에서 16조9000억원, 가계·비영리단체에서 11조3000억원 등이 늘었다.

한은 관계자는 기타금융기관 통화량이 늘어난 데 대해 "크고 작은 공모주에 대한 청약 자금 유입이 많이 증가하면서 폭을 키웠다"고 설명했다.

가계의 경우 주택자금 수요가 여전히 증가세를 보이고 있고, 기업도 자금 유입을 원하는 상황이 그대로 유지되면서 통화량 증가에 기여했다.

금융상품 중에서는 2년 미만 금전신탁(+9조2000억원), 요구불예금(+8조4000억원), 수시입출식(+8조1000억원) 등을 중심으로 늘었다.

