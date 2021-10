기아, 스포티지 하이브리드 4WD 출시…'오토 터레인·E-Ride 탑재'

[아시아경제 이기민 기자] 기아가 13일 신형 스포티지 하이브리드(HEV) 4륜구동(4WD) 모델을 출시했다.

지난 7월20일 출시된 신형 스포티지를 전날까지 국내에서 누적계약 5만2000대, 판매 1만5800대를 기록하며 인기를 끌고 있다.

특히 국산 스포츠유틸리티차량(SUV) 중 처음으로 E-ride가 적용된 HEV 모델의 경우 현재까지 1만7000대가 계약됐고, 3500대가 판매됐다.

스포티지 HEV 4WD은 1.6 터보 HEV가 탑재돼 최고출력 180마력과 최대토크 27.0kgf·m의 성능을 발휘하는 엔진에 최고 출력 44.2㎾의 모터 힘이 더해져 합산 출력 230마력의 성능을 낸다. 네 바퀴에 힘이 모두 전달되는 4륜 구동 모델임에도 15.2㎞/ℓ의 복합 연비를 달성했다.

기아는 신형 스포티지 HEV 4WD의 주행 성능을 향상시키기 위해 2.0 디젤 4WD 모델 선택 시에만 적용 가능했던 오토 터레인 모드를 기본으로 탑재했다.

통상 차량의 터레인 모드는 스위치를 누른 후 다이얼을 돌려 스노·샌드·머드 모드 중 하나를 선택해야 했지만 오토 터레인 모드를 쓰기 위해서는 센터콘솔에 위치한 버튼을 한 번 누르기만 하면 된다.

특히 오토 터레인 모드에는 지능화, 고도화된 소프트웨어를 이용한 머신 러닝이 적용돼 주행 데이터가 쌓일수록 활용 가치가 커진다. 기아 측은 "캠핑 및 레저 활동 인구가 증가하고 있는 사회적 배경을 반영해 아웃도어 성능을 강조했다"고 설명했다.

뿐만 아니라 E-Ride이 탑재돼 부드러운 승차감을 제공한다. E-Ride는 과속방지턱 등 요철을 넘을 때 발생하는 움직임을 상쇄하기 위해 하이브리드 자동차의 구동 모터로 역방향의 움직임을 만들어내는 기술이다.

신형 스포티지 HEV 전 트림에서 225만원을 더하면 4WD 선택 가능하다. 신형 스포티지 1.6 터보 하이브리드 2륜 모델 판매 가격(친환경차 세제 혜택 후)은 ▲프레스티지 3109만원 ▲노블레스 3269만원 ▲시그니처 3593만원이다.

