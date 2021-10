[아시아경제 이민지 기자] 웹케시 웹케시 053580 | 코스닥 증권정보 현재가 29,450 전일대비 600 등락률 +2.08% 거래량 16,706 전일가 28,850 2021.10.13 11:15 장중(20분지연) 관련기사 KT, '경리나라' 웹케시와도 혈맹…금융 플랫폼 '일' 낸다웹케시, 1분기 영업익 38억원…전년 동기 대비 69.92% 증가[e 공시 눈에 띄네] 코스닥-19일 close 는 삼성증권과 주가안정 및 주주가치 제고를 위해 30억원 규모로 자사주 신탁계약을 체결했다고 13일 공시했다.

이민지 기자 ming@asiae.co.kr