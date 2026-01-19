핀산협, 6대회장 선거개시…김종현 쿠콘대표 후보 단독추대

협회 이사회 만장일치 추대…"규제개선 최우선 노력"

한국핀테크산업협회는 지난 16일 정기이사회를 열고 김종현 쿠콘 쿠콘 294570 | 코스닥 증권정보 현재가 28,150 전일대비 500 등락률 -1.75% 거래량 18,828 전일가 28,650 2026.01.19 11:02 기준 관련기사 [클릭 e종목]"쿠콘, 데이터 API 강자…글로벌 스테이블코인 결제 인프라로 도약"쿠콘, 3분기 영업익 47.9억…전년비 6.3%↑쿠콘 "싱가포르 핀테크페스티벌 2025 성료" 전 종목 시세 보기 close 대표를 제6대 협회장 후보로 단독 추대하고, 협회장 선거 활동을 개시했다고 19일 밝혔다.

한국핀테크산업협회 이사회로부터 6대(차기) 회장 후보에 단독 추대된 김종현 쿠콘 대표. 쿠콘 AD 원본보기 아이콘

김 대표는 핀산협 이사회 만장일치로 회장 후보로 단독 추대됐다. 한달간의 선거 활동을 거쳐 다음 달 25일 정기총회에서 회원사 과반 지지를 받으면 6대 협회장 선임이 확정된다.

김 후보는 전통 금융기관 출신의 핀테크 전문가다. 동남은행, 한국주택은행, 웹케시 웹케시 053580 | 코스닥 증권정보 현재가 9,430 전일대비 70 등락률 -0.74% 거래량 16,261 전일가 9,500 2026.01.19 11:02 기준 관련기사 쿠콘, 3분기 영업익 48억…전년비 6.3% 증가웹케시, 대학연구비 관리체계 강화…횡령 사전차단 쿠콘, 현대해상 외국인보험 청약서류 등록간소화 체계구축 전 종목 시세 보기 close 연구소장, 디지털플랫폼정부위원회 민간위원 등을 역임했고, 지금은 쿠콘 대표로 재직 중이다.

김 후보는 "쿠콘은 2016년 핀산협 창립에 관여한 멤버로, 10년간 받은 업계의 지지에 보답하기 위해 출마를 결심했다"며 "여러 회원사와 협력한 경험을 살려 규제 개선 등 과제를 해결하도록 노력해겠다"고 말했다.

한편 핀산협은 정기총회를 통해 부회장, 이사, 감사 등 6대 이사회 임원을 선출 작업을 마쳤다.





