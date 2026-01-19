본문 바로가기
핀산협, 6대회장 선거개시…김종현 쿠콘대표 후보 단독추대

문채석기자

입력2026.01.19 09:34

협회 이사회 만장일치 추대…"규제개선 최우선 노력"

한국핀테크산업협회는 지난 16일 정기이사회를 열고 김종현 쿠콘 대표를 제6대 협회장 후보로 단독 추대하고, 협회장 선거 활동을 개시했다고 19일 밝혔다.


한국핀테크산업협회 이사회로부터 6대(차기) 회장 후보에 단독 추대된 김종현 쿠콘 대표. 쿠콘

한국핀테크산업협회 이사회로부터 6대(차기) 회장 후보에 단독 추대된 김종현 쿠콘 대표. 쿠콘

김 대표는 핀산협 이사회 만장일치로 회장 후보로 단독 추대됐다. 한달간의 선거 활동을 거쳐 다음 달 25일 정기총회에서 회원사 과반 지지를 받으면 6대 협회장 선임이 확정된다.

김 후보는 전통 금융기관 출신의 핀테크 전문가다. 동남은행, 한국주택은행, 웹케시 연구소장, 디지털플랫폼정부위원회 민간위원 등을 역임했고, 지금은 쿠콘 대표로 재직 중이다.


김 후보는 "쿠콘은 2016년 핀산협 창립에 관여한 멤버로, 10년간 받은 업계의 지지에 보답하기 위해 출마를 결심했다"며 "여러 회원사와 협력한 경험을 살려 규제 개선 등 과제를 해결하도록 노력해겠다"고 말했다.


한편 핀산협은 정기총회를 통해 부회장, 이사, 감사 등 6대 이사회 임원을 선출 작업을 마쳤다.




문채석 기자 chaeso@asiae.co.kr
