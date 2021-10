머리 맞댄 한미 안보실장…북미대화 여건 조성 나설까

[아시아경제 이지은 기자] 미국이 한미 안보실장 회담을 통해 ‘북한에 적대 의도가 없다’는 입장을 재확인했다. 김정은 북한 노동당 총비서가 "미국이 적대적이지 않다고 믿을 근거가 없다"고 밝힌 직후 나온 발언으로, 북·미 대화 여건 조성에 영향을 미칠지 주목된다.

청와대 국가안보실에 따르면 제이크 설리번 미국 백악관 국가안보보좌관은 12일(현지시간) 미국 워싱턴 DC에서 서훈 청와대 국가안보실장과 면담을 가진 자리에서 ‘미국이 북한에 대한 적대시 정책이 없다’는 진정성을 재확인하고, 북한과 조건 없는 협상을 해나가겠다는 입장을 강조했다.

이는 그간 밝혀온 바이든 행정부의 입장의 연장선상으로 보인다. 김동엽 북한대학원대학교 교수도 "말이 아닌 행동을 보이라는 게 북한의 입장인데, 이번 발언은 기존 입장을 재확인하는 수준"이라고 낮게 평가했다.

그러나 이번 메시지가 김 총비서의 지난 11일 연설, 즉 "미국이 최근 들어 우리 국가에 적대적이지 않다는 신호를 빈번히 발신하고 있지만 적대적이지 않다고 믿을 수 있는 행동적 근거는 하나도 없다"는 언급 직후에 나온 데 주목할 필요가 있다는 의견도 있다.

설리번 보좌관이 적대시 정책이 없다는 미국의 공언에 진정성이 담겼다는 취지로 언급했다는 점에서 향후 북·미 대화 여건 조성에 긍정적으로 작용할 수 있다는 것이다. 신범철 경제사회연구원 외교안보센터장은 "미국의 대화 의지가 있다는 부분을 설명해 준 만큼, 대화 여건을 조성해 주는 의미가 있다"고 분석했다.

이에 따라 대화 여건을 조성하는 우리 정부의 중재 역할이 더욱 중요해질 것으로 보인다. 양무진 북한대학원대학교 교수는 "북한은 남북 대화부터 먼저 하고 북·미 대화를 하겠다는 로드맵을 갖고 있다"며 "이는 우리 측에 미국의 의도를 좀 더 잘 파악하고, 설득도 해 달라는 중재자 역할을 요청한 것"이라고 해석했다. 서 실장도 협의 직후 특파원 간담회에서 "미국은 남북 대화를 통해 한반도 정세, 코로나19 등에 돌파구를 마련해야 한다는 데 강한 지지를 표했다"며 남북 대화에 대한 한미 간 공감대가 형성돼 있음을 밝혔다.

이지은 기자 leezn@asiae.co.kr