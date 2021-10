삼성·LG, 대한민국 에너지 대전 참가…친환경 가전 경쟁

13~15일 일산 킨텍스서 열리는 대한민국 에너지 대전

삼성전자와 LG전자가 국내 최대 에너지 전시회인 ‘대한민국 에너지 대전’에서 친환경 에너지 절감 기술을 접목한 제품들을 대거 선보인다.

삼성전자와 LG전자는 13~15일 일산 킨텍스에서 열리는 ‘2021 대한민국 에너지 대전’에 참가한다고 밝혔다. 올해로 40회를 맞이한 대한민국 에너지대전은 산업통상자원부 주최, 한국에너지공단 주관으로 열리는 국내 최대 규모의 에너지 관련 종합 전시회다.

우선 삼성전자는 '올해의 에너지 위너상'을 수상한 제품들을 중심으로 차별화된 고효율 에너지 기술을 소개하고 사용자 편의와 에너지 절감까지 고려한 스마트홈·스마트빌딩 솔루션도 공개한다.

전시 메인 공간인 ‘하이라이트 존’에서는 핵심 부품의 에너지 효율을 높이고 냉매 사이클 최적화 설계를 통해 에너지 소비효율 1등급을 획득한 무풍 시스템에어컨 4way가 전시된다. 비스포크 홈 존에서는 에너지 효율을 높인 비스포크 그랑데 건조기 AI, 비스포크 그랑데 세탁기 AI, 비스포크 패밀리 허브 냉장고, 비스포크 식기세척기 등 주요 제품을 선보인다. 이와함께 집 안에서 사용하는 에너지를 관리해주는 ‘스마트싱스 에너지’ 코너도 별도로 마련된다.

LG전자는 인공지능 모듈 'LG AI 엔진'을 갖춘 시스템 에어컨을 비롯해 주거, 업무, 교육, 상업 시설 등 다양한 공간에 최적화된 에너지 토털 솔루션을 체험할 수 있도록 부스를 꾸몄다. 특히 이번 전시관은 LG전자의 ESG(환경·사회·지배구조) 경영의 일환으로 재활용 자재를 사용한 친환경 전시관으로 마련됐다. 한국산업기술진흥협회가 우수한 신기술에 부여하는 'NET 인증'을 받은 'LG AI 엔진'은 온습도, 인원수, 활동량과 같은 상황정보를 기반으로 지속적인 현장 학습을 통해 실내 환경을 최적으로 유지하고 에너지를 절감해준다.

이밖에 주거용 솔루션 제품으로 공기 청정 시스템을 탑재한 천장형 시스템 에어컨, 열 에너지를 회수해 에너지를 절감하는 주거용 환기 시스템, 실내 공기질 정보와 전력 사용량을 보여주며 스마트 가전도 제어할 수 있는 LG 센서허브 등을 전시했다.

