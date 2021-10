우아한형제들, 예비개발자 무료 IT교육 프로그램 '우테코' 4기 모집

[아시아경제 김보경 기자] 우아한형제들은 오는 22일부터 다음달 3일까지 150여명 규모로 우아한테크코스(우테코) 4기 교육생을 모집한다고 13일 밝혔다.

우테코는 우아한형제들이 2019년 IT업계의 개발자 인력난을 해결하고 우수 개발인력을 양성하기 위해 마련한 무료 IT 교육 프로그램이다. 대학 등 교육기관에서 학습한 개발 지식이 현업 실무와 괴리가 큰 것에 주목해 교육 과정의 절반 이상을 실무 위주로 구성한 것이 특징이다.

해당 프로그램을 마치고 우아한형제들에 취직해야 한다는 제한도 없고, 교육생들이 원하는 회사를 지원할 수 있다는 점에서 개발자 양성이라는 사회 공헌의 의미도 갖고 있다.

최근의 개발 트렌드를 반영한 우테코의 교육 프로그램은 1~3기 수료생의 취업이 이어지며 예비 개발자들의 입소문을 타고 있다. 현재 교육이 진행 중인 3기를 포함해 총 171명이 참여했으며, 1~2기 수료생 총 95명 중 평균 취업률은 90%에 달한다.

이들은 유수의 IT 기업 및 스타트업에 취업해 현직 개발자로 일하고 있다.

우테코 2기 수료생 안모씨(우아한형제들 재직)는 "모든 미션을 짝 프로그램(두 명이 짝을 이루어 공동으로 수행)으로 진행하다 보니, 실무에서 꼭 필요한 협업 능력을 키울 수 있었다"면서 "현장 경험이 있는 선배 개발자에게 직접 미션 수행에 대한 피드백을 받을 수 있는 점도 우테코의 큰 장점"이라고 말했다.

1기 수료 후 네이버 파이낸셜에서 근무 중인 최모씨도 "우테코에서의 코드 리뷰와 협업, 프로젝트 경험 덕분에 신입 개발자로 입사한 후 바로 업무에 투입돼 제 역할을 다하고 팀에 도움이 될 수 있었다"고 밝혔다.

우테코 4기는 프로그래밍에 대한 기본적인 지식과 경험이 있으면 누구나 지원이 가능하다. 서류 접수 후 온라인 코딩 테스트와 프리(pre) 코스 과정, 최종 코딩 테스트가 진행되며, 12월 30일 합격자 발표 이후 내년 2월부터 약 10개월 간 교육 코스가 진행된다. 14일 오후 2시에는 온라인 설명회를 통해 우테코 교육 프로그램을 상세하게 소개하고 3기 참여자들과의 패널토크, 지원자 Q&A 등을 진행할 예정이다.

우테코 교육과정을 총괄하고 있는 박재성 우아한형제들 이사는 "무한한 잠재 역량을 가진 예비개발자들이 실제 현장에서 우수한 개발 인력으로 성장할 수 있도록 앞으로도 다양한 교육 프로그램을 고민해 나갈 것"이라고 말했다.

김보경 기자 bkly477@asiae.co.kr