힘찬건설 '미사 헤리움 애비뉴어 2차' 분양 임박

힘찬건설이 10월 중 경기도 하남시에서 주거용 오피스텔 '미사 헤리움 애비뉴어 2차'를 분양할 예정이다. 하남시 망월동 일반 1148-3 필지에 위치하며, 지하 5층~지상 10층 1개 동, 전용 42㎡ 총 137실 규모다.

미사 헤리움 애비뉴어 2차는 서울 지하철 5호선 미사역과 도보 약 10분 거리에 자리잡고 있다. 지하철 9호선 연장에 따라 단지 인근 신미사역(2027년 개통 예정)이 들어설 계획이라 대중교통 환경은 더욱 개선될 것으로 보인다. 미사대로, 올림픽대로, 수도권제1순환고속도로 등과 인접해 차량을 통한 이동도 수월하다.

스타필드 하남, 코스트코와 같은 대형 쇼핑몰과 메가박스 미사, 하남종합운동장 등 여가 공간과도 가깝다. 특히 인공호수와 산책로가 갖춰진 미사경정공원, 6만여 평의 미사호수공원, 34km 길이의 자전거도로 등 쾌적한 녹지공간이 인접해있다.

각종 업무지구와 가까워 배후수요도 갖췄다. 강동첨단업무단지(4만 8299㎡)에는 삼성엔지니어링, 한국종합기술 등 40여 개 기업이 입주해있다. 고덕비즈밸리(23만 4523㎡)의 경우 이케아 복합시설, 도드람농협협동조합 등이 들어설 예정이다. 엔지니어링복합단지(7만 8144㎡) 역시 각종 고부가가치 산업이 들어설 계획이다.

전 실이 2룸 설계를 토대로 난간대를 없앤 입면 분할형 창호, 각종 수납공간 등을 적용해 공간 효율성을 극대화했다. 게다가 천장형 FCU, 냉장고, 김치냉장고, 하이브리드 전기레인지(3구) 등 다양한 가전제품을 빌트인 제공한다. 원격제어 시스템, 무인택배 시스템, 원격검침시스템 등 최첨단 인텔리전트 시스템을 도입할 예정이다.

