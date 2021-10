[아시아경제 기하영 기자]우리카드는 고객 감사 캐시백 이벤트를 진행 중이라고 12일 밝혔다.

이달 말까지 이벤트에 응모하고 50만원 이상 이용한 우리카드 고객(법인·기프트카드 제외)을 대상으로 추첨을 통해 총 7000명에게 최대 50만원 캐시백을 제공한다.

우리카드 관계자는 "항상 우리카드와 함께 해주시는 고객에 대한 감사한 마음을 담아 이벤트를 준비했다"며 "앞으로도 우수한 서비스와 상품을 통해 고객 성원에 보답할 수 있도록 노력하겠다"고 말했다.

